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Kayseri Melikgazi'de dur ihtarına uymayan sürücüye 360 bin TL ceza kesildi

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Kayseri Melikgazi'de dur ihtarına uymayan sürücüye 360 bin TL ceza kesildi Haber Videosunu İzle
Kayseri Melikgazi'de dur ihtarına uymayan sürücüye 360 bin TL ceza kesildi
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü mukavemet gösterip alkol testini reddedince 360 bin TL idari para cezası yazıldı ve otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Ekiplere zor anlar yaşatan ve mukavemet gösteren sürücü polis otosunda kafes kısmına binmemekte direnerek, 'başımı eğemezsiniz' dedi. Alkol testini reddeden sürücüye 360 bin TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, O.D. yönetimindeki 38 SH 467 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına riayet etmeyen O.D. kaçmaya başladı. O.D. kısa süren kovalamaca sonucu Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yokuş Sokak'ta polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakayı ele veren O.D. polis ekiplerine zor anlar yaşatarak mukavemet gösterdi. Ekipler tarafından polis otosunun kafes kısmına bindirilmek istenen O.D. direnerek, ekiplere 'başımı eğemezsiniz' dedi. Gözaltına alınan sürücü gerekli işlemler için karakola götürüldü. Öte yandan, karakolda alkol testini reddeden O.D.'ye trafiğin ilgili maddelerinden 360 bin TL idari para cezası yazıldığı öğrenildi.

Otomobilde 60 gün süreyle trafikten men edilerek, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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