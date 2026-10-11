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Kayseri Melikgazi'de dere yatağına düşen şahıs 3 saatlik operasyonla kurtarıldı

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Kayseri Melikgazi'de dere yatağına düşen şahıs 3 saatlik operasyonla kurtarıldı
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yürüyüş sırasında kayalıklardan dere yatağına düşen 42 yaşındaki şahıs, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yaklaşık 3 saatlik operasyonla bulunduğu yerden çıkarılan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yürüyüş yaparken kayalıklardan dere yatağına düşen şahıs, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hisarcık Mahallesi'nde bulunan Kırlangıç Vadisi'nde yürüyüş yapan 42 yaşındaki S.Y., iddiaya göre dengesini kaybederek kayalıklardan dere yatağına düştü. Bölgede yürüyüş yapan başka vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu S.Y.'ye yaralı olarak ulaşan ekipler, yaklaşık 3 saatlik operasyonla şahsı bulunduğu yerden çıkarttı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.Y., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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