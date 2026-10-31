Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Melikgazi'de cam kırıp kendine zarar vermek isteyen şahıs zorla indirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Melikgazi'de cam kırıp kendine zarar vermek isteyen şahıs zorla indirildi Haber Videosunu İzle
Kayseri Melikgazi'de cam kırıp kendine zarar vermek isteyen şahıs zorla indirildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Melikgazi'de iş yerinin camlarını kırıp eşyaları aşağı atan ve kendine zarar vermek isteyen şahıs, polisin yaklaşık 2 saatlik ikna çalışmasına rağmen inmeyince zorla indirildi. Kontrol için hastaneye kaldırılan şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş yerinin camlarını kırarak, eşyaları aşağı atan ve kendine zarar vermek isteyen şahıs, polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmalarına rağmen bulunduğu yerden inmedi. Ekiplere yaklaşık 2 saat boyunca zor anlar yaşatan şahıs zor kullanılarak, bulunduğu yerden indirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş merkezinin 1'inci katında yaşanan olayda, Y.D. işyerinin camını kırarak, eşyaları aşağı attı. Y.D. kendine de zarar verirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Y.D.'nin bulunduğu yerin altına şişme yatak kurarken, polis ekipleri de şahsı ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarına rağmen Y.D. ısrarla bulunduğu yerden inmeyerek, ekiplere zor anlar yaşattı. Ekipler, Y.D.'nin bir anlık dalgınlığını kullanarak şahsı içeri çekti. Bulunduğu binadan aşağı indirilen Y.D. polis ekipleri tarafından ambulansa bindirildi.

Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Y.D. daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 48 sitede yayınlandı.
Polonya'da yargı krizi büyüyor! Nawrocki gece yarısı Varşova'ya döndü

Yargı krizi büyüyor! Cumhurbaşkanı gece yarısı ülkeye döndü
Meteoroloji’den yağış uyarısı! Tarih verildi, sağanak tüm yurda yayılacak

Meteoroloji saat verdi: Hafta sonu hava nasıl olacak!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Edirne'de tur otobüsü TIR'a arkadan çarptı! Otobüsteki 51 Bulgar turistten 10'u yaralandı

Turist otobüsü TIR'a arkadan daldı! Önü kâğıt gibi ezildi
Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti

Kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı

Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
Tekerlekli sandalyedeki arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı! Adıyamanlı Yusuf ayın öğrencisi seçildi

Herkes binaya koştu, o arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı
Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler

Öldüresiye dayak anbean kamerada! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Szymanski yine gol attığı maçta farkı önleyemedi

Sebastian Szymanski daha ne yapsın?
Türkiye'den BM hamlesi! Feridun Sinirlioğlu, Genel Sekreterlik için resmen aday gösterildi

Türkiye BM'nin zirvesi için resmen başvurdu! İşte aday isim