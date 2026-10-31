Kayseri Melikgazi'de cam kırıp kendine zarar vermek isteyen şahıs zorla indirildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş yerinin camlarını kırarak, eşyaları aşağı atan ve kendine zarar vermek isteyen şahıs, polis ekiplerinin uzun süren ikna çalışmalarına rağmen bulunduğu yerden inmedi. Ekiplere yaklaşık 2 saat boyunca zor anlar yaşatan şahıs zor kullanılarak, bulunduğu yerden indirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş merkezinin 1'inci katında yaşanan olayda, Y.D. işyerinin camını kırarak, eşyaları aşağı attı. Y.D. kendine de zarar verirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Y.D.'nin bulunduğu yerin altına şişme yatak kurarken, polis ekipleri de şahsı ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarına rağmen Y.D. ısrarla bulunduğu yerden inmeyerek, ekiplere zor anlar yaşattı. Ekipler, Y.D.'nin bir anlık dalgınlığını kullanarak şahsı içeri çekti. Bulunduğu binadan aşağı indirilen Y.D. polis ekipleri tarafından ambulansa bindirildi.

Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Y.D. daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı