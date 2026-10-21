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Kayseri Kocasinan'da Yunus ekibinin motoru devrildi, 2 kadın polis yaralandı

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Kayseri Kocasinan'da Yunus ekibinin motoru devrildi, 2 kadın polis yaralandı Haber Videosunu İzle
Kayseri Kocasinan'da Yunus ekibinin motoru devrildi, 2 kadın polis yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'nde devriye atan motosikletli Yunus ekibinin motoru viraj aldığı sırada devrildi. Kazada motosikletteki 2 kadın polis yaralandı ve ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motosikletli Yunus ekibinin yaptığı kazada 2 polis yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde devriye atan motosikletli polis timinin motoru viraj aldığı sırada devrildi. Kazada motosikletin üzerinde bulunan 2 kadın polis yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı polisler ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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