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Kayseri Kocasinan'da yalnız yaşayan 74 yaşındaki adam tuvalette ölü bulundu

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Kayseri Kocasinan'da yalnız yaşayan 74 yaşındaki adam tuvalette ölü bulundu
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan 74 yaşındaki adam, evinin tuvaletinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirledi; ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan 74 yaşındaki adam, evinin tuvaletinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında yalnız yaşayan Ahmet Ö. (74), evinin tuvaletinde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Ahmet Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri tarafından evde inceleme yapıldı. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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