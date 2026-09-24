Kayseri Kocasinan'da bisikletli çocuk halk otobüsünün altında kalarak öldü

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürdüğü bisiklet ile halk otobüsünün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 727. Sokak'ta bisiklet süren 10 yaşındaki S.E.K., Ş.E. idaresindeki 38 AB 195 plakalı halk otobüsünün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede S.E.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Otobüs şoförü gözaltına alınırken, çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı