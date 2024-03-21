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Kayseri-İncesu yolunda cezaevi nakil aracı devrildi, 11 kişi yaralandı

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Kayseri-İncesu yolunda cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-İncesu yolunda meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 PB 262 plakalı cezaevi nakil aracı devrildi. Kazada 1'i ağır 11 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Cezaevi Soruşturma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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