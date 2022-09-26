Kayseri gündem haberleri: Japonya'yı vuran Talas Tayfunu'nda bilanço netleştiYaklaşık 4 bin 30 yapı sular altında kaldı, 63 bin hanede su kesintisi yaşandı

Gelen Kayseri haberlerine göre - Japonya'yı vuran Talas Tayfunu'nda bilanço netleşti Yaklaşık 4 bin 30 yapı sular altında kaldı, 63 bin hanede su kesintisi yaşandı Japonya'da etki gösteren Talas Tayfunu nedeniyle Shizuoka eyaletinde 4 bin 30 yapının sular altında kaldığı, 63 bin hanede ise su kesintisi yaşandığı açıklandı.

- Japonya'yı vuran Talas Tayfunu'nda bilanço netleşti

Yaklaşık 4 bin 30 yapı sular altında kaldı, 63 bin hanede su kesintisi yaşandı

TOKYO - Japonya'da etki gösteren Talas Tayfunu nedeniyle Shizuoka eyaletinde 4 bin 30 yapının sular altında kaldığı, 63 bin hanede ise su kesintisi yaşandığı açıklandı.

Geçtiğimiz hafta sonu boyunca Shizuoka eyaleti başta olmak üzere Japonya'nın geniş kesimlerine şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getiren Talas Tayfunu'nda bilanço netleşti. Shizuoka eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, 12 şehir ve kasabadaki 4 bin 30 yapının sel suları altında kaldığı bildirildi. Tayfunun ardından 63 bin hanede su kesintisi yaşandığı açıklanırken, kesintilerin kısmi olarak sürdüğü ifade edildi. Su kesintisi yaşanan bölgelere tankerlerle su taşıyan yerel otoritelere bölge sakinleri de kendi çabaları ile destek verirken, bazı bölgelerde uzun su kuyrukları oluştu.

Öte yandan, sular altında kalan yapılardan çıkarılan eşyaların oluşturduğu çöp yığınları da amatör kameralara yansıdı.

Tayfunda 2 kişi yaşamını yitirmişti

Japonya'da etkili olan Talas Tayfunu nedeniyle yaklaşık 130 bin kişiye tahliye çağrısı yapılmış, Shizuoka eyaletinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen toprak kaymaları 2 kişinin yaşamını yitirmesine, biri çocuk 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.