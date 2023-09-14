Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde cinayet! Polis memuru tartıştığı teknikere kurşun yağdırdı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde korkunç bir olay yaşandı. Polis memuru Şükrü K., aralarında husumet bulunan ve lojmandan komşusu olan tekniker Süleyman S. ile yaşadığı tartışma sonrası silahına davrandı. Süleyman S. olay yerinde hayatını kaybederken, polis memuru gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru Şükrü K., husumetli olduğu lojmandan komşusu olan tekniker Süleyman S.'yi (35), çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'ndaki Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde meydana geldi. Polis memuru Şükrü K. ile aralarında husumet olan aynı lojmandan komşusu, emniyette görevli tekniker Süleyman S. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şükrü K., beylik tabancası ile Süleyman S.'ye ateş etti.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Süleyman S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
GÖZALTINA ALDI
Süleyman S.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından Şükrü K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.