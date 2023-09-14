Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde cinayet! Polis memuru tartıştığı teknikere kurşun yağdırdı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde korkunç bir olay yaşandı. Polis memuru Şükrü K., aralarında husumet bulunan ve lojmandan komşusu olan tekniker Süleyman S. ile yaşadığı tartışma sonrası silahına davrandı. Süleyman S. olay yerinde hayatını kaybederken, polis memuru gözaltına alındı.