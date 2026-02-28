Dolmuştan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Kayseri'nin Develi ilçesinde yolcu minibüsünden düşen Sebahattin S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, minibüsün ilçe meydanında gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, yolcu minibüsünde bulunan Sebahattin S., ilçe meydanında minibüsten düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan Sebahattin S. tedavi altına alındı. Sebahattin S.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bir gün sonra hayatını kaybetti.
Sebahattin S.; Develi'de toprağa verildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı