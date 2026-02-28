Haberler

Dolmuştan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Dolmuştan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Develi ilçesinde yolcu minibüsünden düşen Sebahattin S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, minibüsün ilçe meydanında gerçekleşti.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yolcu minibüsünden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yolcu minibüsünde bulunan Sebahattin S., ilçe meydanında minibüsten düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılan Sebahattin S. tedavi altına alındı. Sebahattin S.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bir gün sonra hayatını kaybetti.

Sebahattin S.; Develi'de toprağa verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

Yeni görev verdiği isimden programa damga vuran özeleştiri
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçına damga vuran olay

Dünkü maça damag vuran olay
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
Manchester United iftar yemeği düzenledi

Bu görüntülerin nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

Yeni görev verdiği isimden programa damga vuran özeleştiri
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var

İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı