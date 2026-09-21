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Kayseri Develi'de freni patlayan minibüs taksiyi sürükledi, taksi şoförü yaralandı

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Kayseri Develi'de freni patlayan minibüs taksiyi sürükledi, taksi şoförü yaralandı
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Kayseri'nin Develi ilçesinde yokuş aşağı inerken freni patlayan minibüs, çarptığı ticari taksiyi önüne alarak sürükledi ve yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan taksi şoförü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yokuş aşağı inerken freni patlatan minibüs, çarptığı taksiyi önüne alarak sürükledi. Hızını alamayan minibüs daha sonra elektrik direğine çarparken, kazada taksi şoförü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekir Caddesi üzerinde yokuş aşağı inerken freni patlatan minibüs, Y.Y. yönetimindeki ticari taksiyi önüne alarak sürükledi. Hızını alamayan minibüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak, durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan taksi şoförü Y.Y.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından minibüs ve ticari taksi yoldan kaldırıldı.

Öte yandan, minibüsün ticari taksiyi önüne kattığı görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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