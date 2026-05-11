Kayseri'deki cinayetin şüphelisi 575 saatlik kamera kaydı izlenerek Mersin'de yakalandı

Kayseri'de 29 Mart'ta başından silahla vurularak öldürülen şahsın katil zanlısı, kurulan özel ekibin 575 saatlik kamera kaydını izlemesi ile Mersin'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hür Sokak'ta müstakil bir evde E.A. ismi öğrenilemeyen bir arkadaşıyla oturduğu sırada ikamete kimliği belirsiz şahıslar geldi. Çıkan tartışmada E.A., tabancayla başından vurulması sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından E.A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan E.A. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayla ilgili D.K. (19) ekipler tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay yerinden kaçan katil zanlısı A.K.'yı (51) yakalamak için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından özel ekip kuruldu. Kurulan ekip tarafından yapılan saha çalışmaları ve yaklaşık 575 saatlik kamera incelemeleri sonucu A.K.'nin Mersin'e kaçtığı tespit edildi. Yapılan tespit üzerine ekipler Mersin'e giderek, şüpheliyi yapılan operasyonla yakalayarak Kayseri'ye getirdi. - KAYSERİ

