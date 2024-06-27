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Kayseri'de iğrenç olay! Yüzde 90 zihinsel engelli kadına cinsel saldırı

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Kayseri'de kar maskesi takan şahıs, zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu. Oluşturulan özel ekip ile yeri tespit edilen şüpheli, saldırı sırasında kullandığı kar maskesi ile birlikte gözaltına alındı.

Kayseri'de kar maskesi takan M.K. (56) takip ettiği yüzde 90 zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından; şahsı yakalamak için özel ekip kuruldu.

7O SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

70 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler şüphelinin adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler M.K.'yi saldırı sırasında kullandığı kar maskesi ile yakalayarak gözaltına aldı. Yaşanan cinsel saldırı olayı da güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Kayseri Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Raşid POLAT:

pislik

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FERHAT URASLI:

Vicdan ve insanlıktan uzak bir davranış. Asıl üzüntüm şu ki, böylesi ahlaksız insanların sayısı hızla artıyor, toplumsal doku süratli bir biçimde çöküyor. Allah yardımcımız olsun.

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