Haberler

Kayseri'de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 24 Yaralı

Kayseri'de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 24 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi mevkide sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü refüje çarparak devrildikten sonra yolda bulunan ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekiplerin ilk müdahalesinde otobüste bulunan 24 yolcunun yaralandığı ve 1 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti

Paralar hesaplara yatıyor! Emeklilerin beklediği tarih netleşti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti

Görüntü olay olmuştu! İmdadına Sedat Peker yetişti

İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Engin Koç'un son halini görenler tanıyamıyor

İstanbul'u bırakıp Sivas'a yerleşti! Son halini görenler tanıyamıyor
ABD'de bir aile aynı anda 200 Guinness rekoruna ulaştı

Böylesi görülmedi! Bu aile tam 200 dünya rekoru kırdı
Hırsızın böylesine de yazıklar olsun! Vatandaşın namaza durmasını bekleyip çaldı

Hırsızın böylesine de yazıklar olsun! Namaza durmasını bekleyip çaldı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Kurtulmak için öyle bir şey söyledi ki...

Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Öyle bir şey söyledi ki...
Hobi bahçeleri ve Bungalovlar için yeni dönem! Arazi sınırlaması değişti

Hobi bahçeleri ve Bungalovlar için yeni dönem
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti

Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti