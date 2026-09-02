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İncesu'da Minibüs Otobüse Çarptı: 3 Yaralı

İncesu'da Minibüs Otobüse Çarptı: 3 Yaralı
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde Kayseri-Nevşehir kara yolu üzerinde durakta bekleyen yolcu otobüsüne yabancı plakalı bir minibüs çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ve otobüsteki iki yolcu olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde durakta bekleyen yolcu otobüsüne minibüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Nevşehir kara yolu üzerinde A.M.'nin sürücüsü olduğu 38 AB 285 plakalı yolcu otobüsüne M.U (57) yönetimindeki EY 818 FT yabancı plakalı minibüs çarptı. Kazanın ardından bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol üzerinde güvenlik önlemi alınırken sağlık ekipleri ise minibüs sürücüsü ile otobüsteki T.Ö. (33) ve A.S.'yi (40) ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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