Yıkım çalışmasındaki iş makinesi devrildi: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yıkım çalışması yapan iş makinesinin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabeyi Mahallesi'nde bir apartmanının yıkımı esnasında iş makinesi devrildi. Meydana gelen olayda iş makinesinin operatörü hafif şekilde yaralanırken, haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri etrafta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı operatör ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İş makinesinde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı