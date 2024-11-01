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Kayseri'de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu

Kayseri'de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaklaşık 1 buçuk ay önce evlenen M.G., evinde asılı halde ölü bulundu. Yakınları kadından haber alamayınca evine girdiler ve durumu polise bildirdiler.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Yeniköy Mahallesi Akyürek Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, yaklaşık 1 buçuk ay önce evlenen M.G.'den haber alamayan yakınları ikametine girdiklerinde, kadını asılı halde hareketsiz buldular. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde Muteber G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Kadinmis onemi yok zaten gunde 2 garanti. Padisahim iyi olsunda.

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