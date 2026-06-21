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Kayseri'de otomobil yayaya çarpıp kaçtı: 1 ağır yaralı

Kayseri'de otomobil yayaya çarpıp kaçtı: 1 ağır yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir yayaya çarpan otomobil sürücüsü, kaza sonrası kaçtı. Ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, aracını evine bırakan sürücü daha sonra polise teslim oldu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir yayaya çarpan otomobilin sürücüsü, kazanın ardından kaçtı. Yaya ağır yaralanırken, otomobilini evine bırakan sürücü daha sonra polise teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Kadir Has Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında S.Ö. (22) yönetimindeki 38 AHS 929 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, S.C.'ye (43) çarparak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan S.C., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. S.Ö.'nün evinin çevresinde ekipler tarafından yapılan araştırmalarda 38 AHS 929 plakalı otomobil binanın otoparkında park edilmiş halde bulundu. Bir süre sonra S.Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir şahıs 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, kendilerinin bulunduğu yeri bildirdi. Evlerine yakın bir bölgede polise teslim olan şahıslar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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