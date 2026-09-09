Kayseri’de yasal sınırın 0.03 promil altında kalan sürücü: 'Kurtuldum, gördün mü?'

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan otomobil sürücüsü yasal sınırın 0.03 promil altında kalarak, 0.47 promil alkollü çıktı. Cezadan ucu ucuna kurtulan sürücü, sonucun ardından ekiplere teşekkür ederek, 'kurtuldum, gördün mü?' dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, U.A. yönetimindeki 06 YBZ 53 plakalı otomobil durduruldu. Araçtan iner inmez ekiplere alkollü olduğunu itiraf eden U.A.'nın yapılan kontrollerde yasal sınırın altında 0.47 promil alkollü olduğu belirlendi. Yasal sınırın 0.03 promil altında ceza yemekten kurtulan B.B. 'kurtuldum, gördün mü?' diyerek, sevinç yaşadı. B.B., görevini yapan ekiplere teşekkür ederek, uygulamadan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı