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Kayseri'de yasadışı keklik avı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

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Kayseri'nin İncesu ilçesinde yasa dışı keklik avı yapan 2 kişi, jandarma ve doğa koruma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinden çeşitli av malzemeleri ele geçirildi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yasadışı keklik avı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı av yapıldığı ihbarı üzerine İncesu İlçe Jandarma Komutanlığıyla birlikte harekete geçen Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı keklik avı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kayseri'nin İncesu ilçesi, Kızılören mevkiinde av yaptıkları belirlenen şahısların av esnasında kullanmış oldukları 4 adet keklik kafesine, 1 adet keklik yakalama ağına, 3 adet hoparlöre ve 6 adet canlı kınalı kekliğe el konuldu. Olaya karışan şahıslar hakkında '4915 sayılı kara avcılığı kanununa' muhalefetten idari işlem uygulandı.

Ele geçirilen 6 adet kınalı keklik veteriner hekim kontrolünün ardından doğaya yeniden bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kayseri İncesu Doğa Suç 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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