Kayseri'de yapılan aramada 1 kilo 10 gram uyuşturucu bulundu, 3 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de yapılan aramada 1 kilo 10 gram uyuşturucu bulundu, 3 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında, şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 10 gram uyuşturucu, 20 gram parçalanmış hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; G.Ç., K.S. ve M.Ç.'nin ikametlerinde arama yapıldı. Şahıslarına ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 10 gram uyuşturucu madde, 20 gram parçalanmış hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.