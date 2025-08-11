Kayseri'de Yangın Faciası Önlandı: Sigara Yatakta Yandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin bir evden duman çıktığını fark etmesi faciayı önledi. Yangının ev sahibinin yatarken içtiği sigaranın yatağa düşmesi sonucu çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Hilal Sokak'ta bir evden duman çıktığını fark eden Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirerek, ev sahibi M.G.'yi evden çıkarttı. Sağlık ekipleri M.G.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, yangının M.G.'nin yatarken yaktığı sigarayı uykuya dalması sonucu yatağa düşürmesiyle çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ