Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı

Kayseri'de yabancı uyruklu şahısların dükkanlarına ve araçlarına zarar veren provokatörleri kamyonlar mahalle aralarına taşıyan şahıs yakalandı. Şahsın 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

PROVOKATÖRLERİ KAMYONLA TAŞIYAN ŞAHIS YAKALANDI

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunmasının ardından çıkan olaylarda kent savaş alanına döndü. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; yabancı uyruklu şahısların dükkanlarına, araçlarına ve ikametlerine zarar vermek isteyen şahısları mahalle aralarına kamyonla taşıyan Z.Y.'nin (19) aracı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Z.Y. yakalanarak hakkında işlem başlatıldı.

5 AYRI SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Ekipler tarafından yakalanan Z.Y.'nin kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama, tehdit-hakaret ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.