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Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı

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Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunmasının ardından çıkan olaylarda, abancı uyruklu şahısların dükkanlarına ve araçlarına zarar veren provokatörleri kamyonlar mahalle aralarına taşıyan şahıs yakalandı. Şahsın, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu dahil, 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kayseri'de yabancı uyruklu şahısların dükkanlarına ve araçlarına zarar veren provokatörleri kamyonlar mahalle aralarına taşıyan şahıs yakalandı. Şahsın 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı

PROVOKATÖRLERİ KAMYONLA TAŞIYAN ŞAHIS YAKALANDI

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunmasının ardından çıkan olaylarda kent savaş alanına döndü. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; yabancı uyruklu şahısların dükkanlarına, araçlarına ve ikametlerine zarar vermek isteyen şahısları mahalle aralarına kamyonla taşıyan Z.Y.'nin (19) aracı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Z.Y. yakalanarak hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı

5 AYRI SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Ekipler tarafından yakalanan Z.Y.'nin kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama, tehdit-hakaret ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Suriye Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Erdal_19:

Her şeye dosya açarsan sabıkasız adam kalmaz tabi memlekette

6
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yanıtYanıtla
Ferhat Yardımci:

Suçlu suçludur bunun hiç bir açıklaması yok. Yaşanılan olaylar başka bu durum başka. Ne zaman suç makinalarını savunur olduk

yanıt23
yanıt3
Semih AKDOĞAN:

asıl içimizdeki asıl suçluları göremediğimiz taktirde, hepimiz bu ülkede suçluyuz demektir!

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0
yanıtYanıtla
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