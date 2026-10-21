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Kayseri'de uzaklaştırma kararı biten şahıs balkondan girip kendine zarar verdi

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Kayseri'de uzaklaştırma kararı biten şahıs balkondan girip kendine zarar verdi Haber Videosunu İzle
Kayseri'de uzaklaştırma kararı biten şahıs balkondan girip kendine zarar verdi
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde uzaklaştırma kararı sona eren şahıs, babasının evine balkon camını kırarak merdivenle girdi. Elinde cam parçasıyla tuvalete kilitlenip kendine zarar veren şahıs, polisin ikna çalışmasıyla çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, hakkındaki uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından babasının evine merdiven yardımı ile balkondan girerek kendine zarar veren şahıs, polis ekiplerince ikna edilerek evden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi 2074 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları olan M.Y. (17) için babası ile üvey annesi ile yaşadığı evde çıkan kavga sonrası uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma kararı sona eren M.Y., daha sonra üvey annesinin bulunduğu eve giremeyince merdiven yardımı ile balkon camını kırarak ikamete girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şahıs elinde cam parçası ile kendini tuvalete kilitledi. İçeride kendine zarar veren M.Y., polis ekiplerinin iknaları sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralanan M.Y. sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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