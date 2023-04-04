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Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok: 4 günde 24 kişi uyuşturucudan adli işlem yapıldı

Kayseri'de uyuşturucuya geçit yok: 4 günde 24 kişi uyuşturucudan adli işlem yapıldı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 gün içerisinde yapılan uygulamalarda yakalanan 24 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 gün içerisinde yapılan uygulamalarda yakalanan 24 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 31 Mart-3 Nisan tarihleri arasında uygulamalar yaptı. Uygulamalarda yakalanan 24 şüpheliye adli işlem yapılırken, yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 adet tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ekiplerin yaptığı uygulamaların devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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