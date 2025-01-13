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Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yürütülen operasyon sonucu, uyuşturucu madde ticareti yapan 47 yaşındaki A.Y. yakalandı. Üzerinde 207 gram uyuşturucu madde bulunan A.Y. emniyete götürüldü.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahıs, üzerine bantladığı uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen A.Y. (47) yakalanırken, yapılan aramalarda da üzerine bantlı şekilde 207 gram narkotik madde bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, A.Y. de işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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