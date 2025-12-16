Uyuşturucu davasında ceza yağdı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla hakim karşısına çıkan 2 sanığa toplam 32 yıl 6 ay hapis ve 325 bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla T.O. ve H.G.'nin tutuklu olarak yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya tutkulu sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan T.O., mağdur olduğunu belirterek beraatini istedi. T.O. ise uyuşturucu satmadığını ancak kullandığını, cezaevinde ıslah olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti sanıkların uyuşturucu ticareti yaptıklarının sabit olduğuna karar vererek; H.G.'ye 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına; T.O.'ya ise suçun mükerrer olduğu gerekçesiyle, 20 yıl hapis ve 200 bin lira adli para cezasına hükmetti. - KAYSERİ