Uyuşturucu tacirlerine hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla hakim karşısına çıkan 2 sanığa ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 125 bin lira adli para cezası aldı.

Mersin'den temin ettikleri uyuşturucu ile Kayseri girişinde yakalanan H.U. ve A.C.T.; Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanıklardan A.C.T., uyuşturucu ticareti yapmadığını belirterek, 3 çocuğunun olduğunu, uyuşturucu kullandığı için pişman olduğunu söyledi. A.C.T. ayrıca savunmasında tedavi olmak, çocuklarının başında bulunmak istediğini dile getirdi. Tutuksuz yargılanan H.U. ise pişman olduğunu, tahliye olduktan sonra uyuşturucu ortamından uzak durduğunu belirterek, tahliyesini istedi. Sanık avukatları; sanıkların üzerinden çıkan uyuşturucu miktarının kullanım sınırında olduğunu belirterek müvekkillerinin beraatini talep etti.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti sanıkların uyuşturucu ticareti yapma suçunu işlediklerine hükmederek ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına hükmetti. - KAYSERİ