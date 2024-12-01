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Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Kişi Gözaltında

Kayseri'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Kişi Gözaltında
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişiyi yakalayarak 53 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakalanırken, 53 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; S.C.K., Y.K. ve G.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise; 5 parça halinde toplam 53 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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