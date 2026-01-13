Midesinde uyuşturucu çıkan şahsa 15 yıl hapis cezası

Kayseri'de güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda midesinde uyuşturucu madde çıkan yabancı uyruklu şahsa 15 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de 7 ay önce gerçekleşen operasyonda midesinde uyuşturucu madde tespit edilen İran uyruklu R.A. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Tercüman aracılığıyla savunmasını yapan R.A.; A.Ş.'nin kendisini ailesi ile tehdit ettiğini ve uyuşturucu vererek kendisinin midesine uyuşturucu yerleştirdiğini belirterek, suçsuz olduğunu söyledi. Tehdit edildiği için kendisiyle birlikte yakalanan A.Ş.'nin ismini vermediğini, A.Ş.'nin sınır dışı edildiğini belirten R.A., 10 aylık bir çocuğu olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti; R.A.'nın uyuşturucu ticaretinden suçlu bularak 15 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezasına hükmetti. - KAYSERİ