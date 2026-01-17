Haberler

Kayseri'de 'torbacı' operasyonu: 1 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de polis tarafından yapılan operasyonla 22 yaşındaki A.B., 450 gram uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı 1 şahıs yakalandı. Arama çalışmalarında şüpheliden 450 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, şüpheli A.B.'nin (22) üzerinde yapılan aramalarda, 450 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B. sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ömer Ali Şahiner'den hayati gol! RAMS Başakşehir'in serisi devam etti

87. dakikada hayati gol! Üst üste üçüncü kez kazandılar
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndaki oyuncular hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyor

Hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyorlar
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Kar yağışının sürdüğü İstanbul'a yeni uyarı! Bu kez çok fena geliyor

Kar yağışının sürdüğü İstanbul'a yeni uyarı! Bu kez çok fena geliyor
Ömer Ali Şahiner'den hayati gol! RAMS Başakşehir'in serisi devam etti

87. dakikada hayati gol! Üst üste üçüncü kez kazandılar
İnanılmaz son! 90+6'da öne geçen Manisa FK üstünlüğünü koruyamadı

İnanılmaz! 90+5'te 1-1 olan maçın skorunu duyanlar inanamıyor
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit

Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular