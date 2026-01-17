Kayseri'de 'torbacı' operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı 1 şahıs yakalandı. Arama çalışmalarında şüpheliden 450 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, şüpheli A.B.'nin (22) üzerinde yapılan aramalarda, 450 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B. sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ