Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Güncelleme:
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Talas ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 515 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 515 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu Talas İlçesi Anayurt Mahallesinde Z.Y.'nin yapılan üst aramasında; 515 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili Z.Y. gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

