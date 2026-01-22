Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 515 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu Talas İlçesi Anayurt Mahallesinde Z.Y.'nin yapılan üst aramasında; 515 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili Z.Y. gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ