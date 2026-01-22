Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Talas ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 515 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu Talas İlçesi Anayurt Mahallesinde Z.Y.'nin yapılan üst aramasında; 515 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili Z.Y. gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa