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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 330 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. İlgili şubelerin yaptığı çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişiler yakalandı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 330 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde K.T. ve K.A. yakalandı. Ekiplerce yapılan aramada ise 330 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - 3.Sayfa
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