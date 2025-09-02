Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 100 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde operasyon düzenledi. Ekipler tarafından Hacılar ilçesinde düzenlenen operasyonda; K.K. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; 100 gram uyuşturucu madde ve 3 adet telefon ele geçirildi.

K.K. hakkında başlatılan işlemler sürüyor. - KAYSERİ