Kayseri'de Uyuşturucu ile Yakalanan Bulaşık Cezaevi Yolunda
Kayseri'de polis ekipleri, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahsı yakaladı. Üzerinden 2.76 gram uyuşturucu madde çıkan M.B. hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanırken, şahsın üzerinden 2.76 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri M.B.'nin (37) 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti. M.B.'nin üzerinde yapılan aramalarda; 2.76 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

M.B. hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan gerekli adli işlemler başlatılarak, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
