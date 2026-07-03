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Uyuşturucu sanığı adli kontrol ile serbest kaldı

Uyuşturucu sanığı adli kontrol ile serbest kaldı
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Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan H.M.K., kanser hastası olduğunu ve sadece kullanıcı olduğunu savundu. Mahkeme, sanığı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılana sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan H.M.K.'nin yargılanmasına Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. H.M.K.'nin mahkemede yaptığı savunma dikkat çekti. H.M.K. uyuşturucu ticareti yapmadığını, sadece kullanıcı olduğunu ve kanser hastası olduğu için ağrılarını geçirdiğini öne sürerek uyuşturucu madde kullandığını ifade etti.

Kayseri 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı sanığın tutuklu yargılanmasını talep ederken, mahkeme heyeti sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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