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Kayseri'de Turist Taşıyan Otobüste Yangın Çıktı

Kayseri'de Turist Taşıyan Otobüste Yangın Çıktı
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Kayseri'de turistleri taşıyan bir yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüs şoförü, durumu hemen fark ederek turistleri güvenli bir şekilde araçtan indirdi. Yangın sonrası turistler başka bir otobüsle taşındı.

Turistleri taşıyan otobüs yandı, faciadan dönüldü

KAYSERİ - Kayseri'de turistleri taşıyan yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Havaalanından turistleri alarak Nevşehir'in Ürgüp ilçesine doğru harekete geçen A.E. idaresindeki 45 LZ 370 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında Kuzey Çevre Yolu Oymaağaç Mevkii'nde yangın çıktı. Durumun fark eden otobüs şoförü turistleri araçtan indirirken, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri cikan alevleri büyümeden söndürdü. Otobüste maddi hasar meydana gelirken, turistler de başka bir otobüs ile taşındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - 3.Sayfa
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