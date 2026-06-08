Tramvay ve kamyonun çarpıştığı kaza kamerada

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvay ile kamyonun çarpıştığı kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Aşık Veysel Bulvarı üzerinde tramvay ile plakası ve sürücüsün ismi öğrenilemeyen bir kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tramvayda ve kamyonda hasar meydana gelirken, tramvay seferleri kısa süreliğine durdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada yaralanan olmadığını belirledi. Çalışmaların ardından tramvay yolunun açılmasıyla seferler yeniden başladı. Öte yandan, kaza bir iş yerinin kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı