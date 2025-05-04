Kayseri'de Traktör Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı

Kayseri'de Traktör Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlandı. Sürücü K.Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı İsmet mahallesinde meydana gelen kazada K.Y.'nin sürücüsü olduğu traktör, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.Y.; ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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