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Kayseri'de Trafikte Tartıştığı Kişiye Tabanca Gösteren Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Trafikte Tartıştığı Kişiye Tabanca Gösteren Şahıs Yakalandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, trafikte tartıştığı bir kişiye tabanca gösteren Ö.V. adlı şahıs, polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili idari para cezası uygulanırken, adli işlemler başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde trafikte tartıştığı kişiye tabanca gösteren şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erkilet bulvarı üzerinde bir kişinin trafikte tartıştığı kişiye tabanca gösterdiği ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ö.V. kurusıkı tabanca ile birlikte yakalandı. Ö.V.'ye 11 bin 977 TL idari yaptırım para cezası uygulanırken hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği, huzur ve sükünunun sağlanması için yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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