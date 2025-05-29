Kayseri'de Trafik Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Kayseri'de Trafik Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kaza, bir otomobilin diğerine kafa kafaya çarpması sonucu gerçekleşti.

Kayseri'de dün meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Melikgazi ilçesine bağlı Sazyolu Caddesi'nde meydana gelen kazada, 38 AN 822 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile araçlardan birisi yol kenarına savrulurken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada M.A. hayatını kaybederken, A.Ö. ve 1 kişi de yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan diğer araç şoförü A.Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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