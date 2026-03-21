Otomobilin çarptığı motosikletli tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsünün çarptığı motosikletli tıp fakültesi öğrencisi kız hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kameraları ile anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Yaren M. (22) motosikletiyle yolda ilerlediği sırada, K.E. (42) yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobille Yaren M.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yaren M. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yaren M.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Talihsiz öğrenci hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. K.E. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı