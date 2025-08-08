Kayseri'de Trafik Kazası: İki Yaralı ve Sıkışan Kadın Kurtarıldı

Kayseri'de Trafik Kazası: İki Yaralı ve Sıkışan Kadın Kurtarıldı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralanırken, araçta sıkışan bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, araçta sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre; Eğribucak Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; A.K. idaresindeki 38 D 1331 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 DK 834 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, 38 D 1331 plakalı aracın içerisinde sıkılan Z.K., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Kazada yaralanan A.K.ve Z.K., ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
