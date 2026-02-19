Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ters döndüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde, 38 AR 656 plakalı otomobil ile 38 ADL 942 plakalı Mercedes-Benz marka otomobil çarpıştı. Kazada 38 AR 656 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle ters dönerken 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde önlem aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı