Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç ters döndü ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde, 38 AR 656 plakalı otomobil ile 38 ADL 942 plakalı Mercedes-Benz marka otomobil çarpıştı. Kazada 38 AR 656 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle ters dönerken 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde önlem aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

