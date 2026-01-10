Haberler

Karşı yola geçen otomobil taksi ile çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Karşı yola geçen otomobil taksi ile çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin taksi ile çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkarak karşı yola geçen otomobil, taksi ile çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Köşk Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde M.O.G. yönetimindeki 38 HS 116 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola geçerek, karşı istikametten gelen N.Y. idaresindeki 38 T 1582 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve ticari taksi hurdaya dönerken, araçların parçaları da etrafa saçıldı. Kaza sonrası yol kısmi olarak trafiğe kapatılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, kontrollü şekilde trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri de kazada ağır yaralanan M.O.G. ve N.Y. ile ticari takside bulunan 1 yolcuyu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

