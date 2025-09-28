Haberler

Kayseri'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kayseri'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada araç iki park halindeki otomobile çarptı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir hafif ticari araç takla atarak, park halindeki 2 otomobile çarparken, kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AOG 352 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan araç, park halindeki 38 AFZ 526 ve 38 HM 668 plakalı 2 otomobile çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de araçta bulunan ve yaralanan 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hafif ticari araç çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası

Erdoğan'dan Trump'a davet! İşte tarihi zirvenin perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi

10 milyon kişiye müjde! Erdoğan'ın seçim vaadi için tarih verildi
Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım CHP'den istifa etti

Özgür Özel'e bir şok daha! Belediye başkanı istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.