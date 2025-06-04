Kayseri'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kayseri'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil orta refüje çarparak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karatay Mahallesi'nde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Yaralı şahıslar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kolluk kuvvetleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METEHAN ÖZGÜR - 3.Sayfa
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