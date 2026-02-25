Haberler

Ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada kamyonet takla attı: 2 yaralı

Ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada kamyonet takla attı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu kamyonet takla attı, 2 sürücü yaralandı. Otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada, kamyonet takla attı, 2 sürücü yaralandı. Ayrıca yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında M.A.E. yönetimindeki 38 ALC 809 plakalı otomobille M.E. yönetimindeki 38 AOB 346 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet takla atarken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan sürücüler M.A.E. ve M.E.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Öte yandan, ekipler tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü M.A.E.'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Çalışmaların ardından otomobil ve kamyonet çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'İran'ı işgal' iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Ortalığı karıştıran "İran" iddiasına Ankara'dan net yalanlama
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza, çocukları hayattan kopardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan vefasızlık sitemi: Mesaj bile atmayanlar oldu

Sağlığına kavuşan ünlü oyuncudan sanat dünyasına vefa sitemi
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar

12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner'i şoke eden karar
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan vefasızlık sitemi: Mesaj bile atmayanlar oldu

Sağlığına kavuşan ünlü oyuncudan sanat dünyasına vefa sitemi
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti

"Bir canın bedeli bu mu?" diyen anneden beklenmedik hareket
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım