Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 6 Yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güneyaşağı Mahallesi Necati Kurmel Bulvarı üzerinde iki otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada Ali Y. ve Fatma S. hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
