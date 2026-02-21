Haberler

Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 UH 485 plakalı Mercedes marka otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.S.'ye (15) çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan S.S. ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

S.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
